Крянин: «Клебо — уникум, но думаю, ему и самому в такой ситуации не очень интересно бороться за первое место»

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин высказался о рекорде норвежца Йоханнеса Клебо по победам в рамках «Тур де Ски».

«Клебо — это уникум, у нас тоже есть два уникума: Большунов и Устюгов. Если Сергей преодолевает свои травмы и выступает без болезненных ощущений, то только он может обыгрывать норвежца на спринтерских дистанциях. Саша Большунов на длинных дистанциях — король, в спринте он также может при хорошем состоянии обыграть Клебо. Это те люди, которые сейчас на полях лыжных баталий могут быть сильнее на той или иной дистанции. Но так как их нет на международных соревнованиях, Клебо сейчас — один из очевидных лидеров.

Думаю, ему и самому в такой ситуации не очень интересно бороться за первое место, но вы видите, как он без особого сопротивления делает то, что он хочет. Это предсказуемо. У нас есть ребята и девчата, которые могут бороться с лидерами на равных, на долях секунды. Но они, к сожалению, лишены такой возможности", — цитирует Крянина «Газета.Ru».

В октябре Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на сезон-2022/23.