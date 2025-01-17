Норвежец Андерсен победил в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Ле Рус

Норвежский лыжник Ивер Андерсен одержал победу в гонке на 10 км свободным стилем на шестом этапе Кубка мира в Ле Рус. 24-летний спортсмен пробежал дистанцию за 19 минут 50,6 секунды. Серебряным призером гонки стал еще один представитель Норвегии Пол Голберг. Его отставание от лидера составило 5,2 секунды. Третье место занял американец Бен Огден (+9,1). Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 4-й этап, Ле Рус (Франция) Мужчины. 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) — 19.50,6 2. Пол Гульберг (Норвегия) — 5,2 3. Бен Огден (США) — 9,1