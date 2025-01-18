Ангер и Шистад выиграли золото в спринтах классическим стилем на этапе Кубка мира в Ле Рус

Шведский лыжник Эдвин Ангер выиграл спринт классическим стилем на шестом этапе Кубка мира в Ле Рус.

В финальном забеге швед преодолел дистанцию в 1,3 км за 2 минуты 42,9 секунды.

Серебряным призером гонки стал норвежец Ансгар Эвенсен (отставание — 0,6 секунды). Бронзу завоевал его соотечественник Эрик Вальнес (+1,2).

У женщин победу в спринте одержала представительница Норвегии Кристине Ставос Шистад, которая финишировала с временем 3 минуты 05,7 секунды. Второе место у Майи Дальквист из Швеции (+0,2), третье — у еще одной шведки Йонны Сундлинг (+0,6).