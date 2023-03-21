Шистад выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Таллине

Сегодня, 22:03
Норвежская лыжница Кристин Ставос Шистад выиграла женский спринт свободным стилем на 14-м этапе Кубка мира в Таллине (Эстония).
24-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 1,6 км за 2 минуты и 34,5 секунды.
Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг (отставание 0,2 секунды). Третьей стала представительница Швейцарии Надине Фендрих (2,4).
Лыжные гонки, Кубок мира
14-й этап
Таллин, Эстония
Женщины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.34,5
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,2 секунды
3. Надине Фендрих (Швейцария) — 2,4
4. Колетта Ридцек (Германия) — 5,6
5. Лена Кентен (Франция) — 8,3
6. Тереза Беранова (Чехия) — 9,4