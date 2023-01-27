Шведка Андерссон выиграла коньковую разделку на 10 км на шестом этапе Кубка мира

Шведская лыжница Эбба Андерссон выиграла коньковую разделку на 10 км на шестом этапе Кубка мира во французском Ле Рус.

Она преодолела дистанцию за 24 минуты 8,8 секунды. Второй стала француженка Дельфин Клодель (+13,4), третьей — Джессика Диггинс из США (+20,5).

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

6-й этап

Ле Рус, Франция

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 24.08,8

2. Дельфин Клодель (Франция) — отставание 13,4 секунды

3. Джессика Диггинс (США) +20,5

4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +24,4

5. Рози Бреннен (США) +40,1