Шведка Карлссон выиграла классическую «разделку» на 10 км на этапе «Тур де Ски»

Сегодня, 17:56
Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла гонку на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на третьем этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
«Тур де Ски»
Оберстдорф, Германия
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 24.53,3
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — отставание 16,6
3. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) — 18,1
4. Тириль Венг (Норвегия) — 20,0
5. Кертту Нисканен (Финляндия) — 40,7
6. Катарина Хенниг (Германия) — 41,2
7. Тереза Штадлобер (Австрия) — 43,3
8. Силье Теодорсен (Норвегия) — 46,9
9. Эва Уревц (Словения) — 51,5
10. Хайди Венг (Норвегия) — 55,9