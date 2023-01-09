Сорин заявил, что отсутствие россиян не принижает значимости достижения Клебо на «Тур де Ски»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал рекордную серию Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски», где он одержал шесть побед подряд, а также оценил его шансы повторить успех на чемпионате мира.
«Отсутствие российских лыжников нисколько не принижает значимости достижения Йоханнеса Клебо, который выиграл шесть подряд гонок на «Тур де Ски» и общий зачет. Это очень дорогого стоит, поэтому я не сомневаюсь, что он показал выдающийся результат. На чемпионате мира другой формат гонок, поэтому ему будет сложнее повторить такой успех. Там появятся конкуренты на длинных дистанциях: в скиатлоне и марафоне. Там с Клебо реально бороться, как и на коньковой «пятнашке» с раздельного старта. Все будет зависеть от готовности конкурентов, среди которых я бы выделил других норвежцев и Иво Нисканена на классических дистанциях. Они могут навязать борьбу Клебо и даже обыграть его», — приводит слова Сорина Metaratings.ru.
На «Тур де Ски» сезона-2022/23 Клебо выиграл шесть из семи гонок, проиграв только заключительный масс-старт в гору. Это не помешало норвежскому лыжнику выиграть третий в своей карьере «Тур де Ски».