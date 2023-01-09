Сорин заявил, что отсутствие россиян не принижает значимости достижения Клебо на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал рекордную серию Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски», где он одержал шесть побед подряд, а также оценил его шансы повторить успех на чемпионате мира.

«Отсутствие российских лыжников нисколько не принижает значимости достижения Йоханнеса Клебо, который выиграл шесть подряд гонок на «Тур де Ски» и общий зачет. Это очень дорогого стоит, поэтому я не сомневаюсь, что он показал выдающийся результат. На чемпионате мира другой формат гонок, поэтому ему будет сложнее повторить такой успех. Там появятся конкуренты на длинных дистанциях: в скиатлоне и марафоне. Там с Клебо реально бороться, как и на коньковой «пятнашке» с раздельного старта. Все будет зависеть от готовности конкурентов, среди которых я бы выделил других норвежцев и Иво Нисканена на классических дистанциях. Они могут навязать борьбу Клебо и даже обыграть его», — приводит слова Сорина Metaratings.ru.

На «Тур де Ски» сезона-2022/23 Клебо выиграл шесть из семи гонок, проиграв только заключительный масс-старт в гору. Это не помешало норвежскому лыжнику выиграть третий в своей карьере «Тур де Ски».