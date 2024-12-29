Клебо стал победителем масс-старта на первом этапе «Тур де Ски»

Сегодня, 18:00
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
Клебо показал результат 38 минут 24,4 секунды.
Норвежцы заняли все места в топ-3 — вторым стал Эрик Вальнес, отставший от лидера на 0,6 секунды. Тройку замкнул Ховард Мосеби (+1,2).
Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски»
Первый этап. Тоблах (Италия)
Масс-старт
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 38.24,4
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,6
3. Ховард Мосеби (Норвегия) — +1,2
4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +2,1
5. Эдвин Ангер (Швеция) — +2,3
6. Харальд Амундсен (Норвегия) — +3,3