«Тур де Ски» 2024 / 2025: расписание гонок и где смотреть

Сегодня, 16:15
Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» проходит в рамках четвертого и пятого этапов Кубка мира сезона 2024/25 в Тоблахе (Италия) и Валь-ди-Фьемме (Италия) с 28 декабря по 5 января.
Тоблах, Италия
18.00. Мужчины. Женщины. Спринт, свободный стиль, квалификация и финалы
14.30. Женщины. Масс-старт, классический стиль, 15 км
16.45. Мужчины. Масс-старт, классический стиль, 15 км
13.30. Мужчины. Раздельный старт, свободный стиль, 20 км
16.45. Женщины. Раздельный старт, свободный стиль, 20 км
12.30. Мужчины. Преследование, классический стиль, 15 км
14.30. Женщины. Преследование, классический стиль, 15 км
Валь-ди-Фьемме, Италия
14.15. Мужчины. Женщины. Спринт, классический стиль, квалификация
16.45. Мужчины. Женщины. Спринт, классический стиль, финалы
13.00. Мужчины. Скиатлон, 20 км
17.30. Женщины. Скиатлон, 20 км
16.15. Мужчины. Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль, 10 км
17.30. Женщины. Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль, 10 км
Время — московское.
Трансляции гонок «Тур де Ски» и Кубка мира по лыжным гонкам в России организуют каналы холдинга «Матч ТВ». В прямом эфире соревнования показывает телеканал «Матч! Арена». Расписание и результаты Кубка мира в полном объеме можно найти в разделе на сайте «СЭ».