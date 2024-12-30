«Тур де Ски» 2024 / 2025: расписание гонок и где смотреть

Соревнования по лыжным гонкам «Тур де Ски» пройдут с 28 декабря по 5 января

Многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» проходит в рамках четвертого и пятого этапов Кубка мира сезона 2024/25 в Тоблахе (Италия) и Валь-ди-Фьемме (Италия) с 28 декабря по 5 января.

Расписание гонок «Тур де Ски» 2024/25

Тоблах, Италия

28 декабря, суббота

18.00. Мужчины. Женщины. Спринт, свободный стиль, квалификация и финалы

29 декабря, воскресенье

14.30. Женщины. Масс-старт, классический стиль, 15 км

16.45. Мужчины. Масс-старт, классический стиль, 15 км

31 декабря, вторник

13.30. Мужчины. Раздельный старт, свободный стиль, 20 км

16.45. Женщины. Раздельный старт, свободный стиль, 20 км

1 января, среда

12.30. Мужчины. Преследование, классический стиль, 15 км

14.30. Женщины. Преследование, классический стиль, 15 км

Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января, пятница

14.15. Мужчины. Женщины. Спринт, классический стиль, квалификация

16.45. Мужчины. Женщины. Спринт, классический стиль, финалы

4 января, суббота

13.00. Мужчины. Скиатлон, 20 км

17.30. Женщины. Скиатлон, 20 км

5 января

16.15. Мужчины. Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль, 10 км

17.30. Женщины. Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль, 10 км

Время — московское.

Трансляции гонок «Тур де Ски» и Кубка мира по лыжным гонкам в России организуют каналы холдинга «Матч ТВ». В прямом эфире соревнования показывает телеканал «Матч! Арена». Расписание и результаты Кубка мира в полном объеме можно найти в разделе на сайте «СЭ».