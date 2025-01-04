Клебо выиграл скиатлон на шестом этапе «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем скиатлона на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

28-летний норвежец преодолел 20 км за 49 минут 29,0 секунды. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, отставший от лидера на 2,4 секунды. Тройку призеров замкнул еще один норвежец Ян Томас Йенсен (+3,9).

Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски»

Шестой этап. Валь-ди-Фьемме (Италия)

Скиатлон

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 49.29,0

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +2,4

3. Ян Томас Йенсен (Норвегия) — +3,9

4. Ховард Мосеби (Норвегия) — +4,6.

5. Мика Фермойлен (Австрия) — +5,1.

6. Фридрих Мох (Германия) — +5,2.