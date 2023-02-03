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Кубок мира

Сегодня, 14:15

В Норвегии недовольны тем, что Юлия Ступак тренируется на трассах Кубка мира

Виктория Кравченко
Юлия Ступак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии и член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Эрик Ресте заявил, что его не устраивает тот факт, что российская лыжница Юлия Ступак тренируется на трассах, предназначенных для проведения этапов Кубка мира.

Спортсменка занимается в Италии, чтобы лучше подготовиться к российским соревнованиям «Чемпионские высоты».

«Я не знаю, какие правила въезда и пребывания в Италии действуют для Белоруссии и России. Очевидно, что она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, когда они закрыты для соревнований. Совет FIS принял такое решение. Ожидаю, что оно будет принято», — цитирует Ресте РИА «Новости» со ссылкой на VG.

Норвежка Тириль Уднес Венг также заявила, что ее удивило появление Ступак на трассе в Тоблахе в четверг.

С 3 по 5 февраля в итальянском Тоблахе проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230203/stupak-1849509476.html
Юлия Ступак (Белорукова)
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