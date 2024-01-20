Вальнес выиграл масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежский лыжник Эрик Вальнес выиграл масс-старт на 20 км классическим стилем на пятом этапе Кубка мира-2023/24 по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия).

Спортсмен прошел дистанцию за 46 минут и 3 секунды. Вторую строчку занял еще один норвежец Мартин Нюэнгет с отставанием 0,9 секунды. Третьим стал другой представитель Норвегии Пол Голберг (отставание +1,6).

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе проходит с 19 по 21 января. В воскресенье, 21 января у мужчин пройдет эстафета, начало — в 15.10 (мск).