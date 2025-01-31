Норвегия выиграла в мужском командном спринте на Кубке мира по лыжным гонкам, Финляндия — в женском

Эвен Нортуг и Эрик Вальнес заняли первое место в командном спринте классическим на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье (Италия). Норвежцы показали результат 16 минут 51,1 секунды. На втором месте финишировали французы Жюль Шаппа и Ришар Жув с отставанием в 0,5 секунды. Тройку замкнули шведы Калле Хальфварссон и Оскар Свенссон (+1,0).

В женском командном спринте классическим стилем выиграли представительницы Финляндии Ясми Йоэнсуу и Кертту Нисканен с показателем 19 минут 4,5 секунды. На втором месте расположились шведки Юханна Хагстрем и Майя Дальквист, проигравшие лидерам 0,9 секунды . Третьими финишировали немки Лаура Гиммлер и Колетта Ридцек (+1,2).

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап. Конье

Командный спринт. Мужчины

1. Норвегия-1 (Эвен Нортуг, Эрик Вальнес) — 16.51,1.

2. Франция-1 (Жюль Шаппа, Ришар Жув) — отставание 0,5.

3. Швеция-1 (Калле Хальфварссон, Оскар Свенссон) + 1,0.

4. Норвегия-2 (Ховард Теугбель, Ансгар Эвенсен) + 2,4.

5. Финляндия-2 (Ристоматти Хакола, Йони Мяки) + 2,7.

6. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд) + 3,0.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

8-й этап. Конье

Командный спринт. Женщины

1. Финляндия-1 (Ясми Йоэнсуу, Кертту Нисканен) — 19.04,5.

2. Швеция-1 (Юханна Хагстрем, Майя Дальквист) — отставание 0,9.

3. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридцек) +1,2.

4. Норвегия-2 (Элена Рисе Йонсен, Хедда Бакемо) +1,7.

5. Норвегия-1 (Хедда Амундсен, Лотта Уднес Венг) +1,7.

6. Германия-2 (Катарина Хенниг, Лиза Ломанн) +7,4.