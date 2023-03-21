Вяльбе заявила, что в FIS хотят заставить российских лыжников осудить СВО ради допуска до соревнований

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривает открытое осуждение специальной военной операции (СВО) как один из возможных критериев для допуска российских спортсменов до международных соревнований.

«Не так давно глава FIS Йохан Элиаш звонил нашему генеральному секретарю, они достаточно долго общались. Это было после того, как он поговорил с Томасом Бахом на чемпионате мира по горным лыжам. Из разговора было ясно — Россию надо возвращать. Есть виды спорта, где они теряют зрителей, что называется, на ходу. Конечно, есть и виды спорта, где никто даже не замечает, что нет россиян. Не во всех видах у нас все хорошо.

На что наш генеральный секретарь ассоциации сказал: «С такими условиями, что вы предлагаете, никто на это не пойдет». Помимо того, что они предлагают нейтральный статус для наших спортсменов, они еще все-таки толкают на эту дорожку все федерации и говорят, что им необходимо, чтобы эти люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, но это точно никак», — приводит «РИА Новости» слова Вяльбе.

FIS отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. Изначально отстранение действовало до конца сезона-2021/22, позднее оно было продлено до конца сезона-2022/23.

23 февраля глава FIS Йохан Элиаш заявил, что организация будет ориентироваться на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе по допуску россиян до соревнований.