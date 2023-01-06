Бородавко: «Отсутствие Большунова не умаляет заслуг Клебо. Давайте воспринимать как есть»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» оценил достижение норвежца Йоханесса Клебо по победам на одном этапе «Тур де Ски».

«Когда Александр Большунов выиграл свои пять этапов, там тоже не было Клебо. Спортсмен выиграл и выиграл. И потом, в протоколе не стоит, что нет Большунова. Это все между строк. Давайте не будем обижать Клебо, это все случилось не по его вине. Давайте воспринимать как есть. Отсутствие Большунова не умаляет заслуг Клебо», — сказал Бородавко «СЭ».

Клебо выиграл на многодневке пятую гонку подряд и повторил достижение российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова. Устюгов показал данный результат в сезоне-2016/17, Большунов — в 2021 году. Также подобный успех покорился Марит Бьорген в 2015-м.