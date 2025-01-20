Бородавко — о словах президента FIS: «Зная скандинавское лобби, у нас достаточно мало шансов, чтобы вернуться на этапы Кубка мира»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о заявлении главы Международной федерации лыжных видов (FIS) спорта Йохана Элиаша, который выступил за допуск к соревнованиям россиян в нейтральном статусе.

«Я бы сильно не обольщался, ведь это заявления лишь одного человека, хоть он и является президентом. На сегодняшний день FIS — общественная организация. Все решения принимаются коллегиально. Зная скандинавское лобби, у нас достаточно мало шансов, чтобы вернуться на этапы Кубка мира. Кроме того, существуют помимо допуска, существуют многочисленные запреты на въезд россиян. Это политические вопросы, которые зависят уже не от конкретно FIS», — сказал Бородавко «СЭ».

Международная федерация лыжных видов (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года.

Дарик Агаларов