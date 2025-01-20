Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 20:00

Бородавко — о словах президента FIS: «Зная скандинавское лобби, у нас достаточно мало шансов, чтобы вернуться на этапы Кубка мира»

Telegram Дзен

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о заявлении главы Международной федерации лыжных видов (FIS) спорта Йохана Элиаша, который выступил за допуск к соревнованиям россиян в нейтральном статусе.

«Я бы сильно не обольщался, ведь это заявления лишь одного человека, хоть он и является президентом. На сегодняшний день FIS — общественная организация. Все решения принимаются коллегиально. Зная скандинавское лобби, у нас достаточно мало шансов, чтобы вернуться на этапы Кубка мира. Кроме того, существуют помимо допуска, существуют многочисленные запреты на въезд россиян. Это политические вопросы, которые зависят уже не от конкретно FIS», — сказал Бородавко «СЭ».

Международная федерация лыжных видов (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года.

Дарик Агаларов

Юрий Бородавко
Читайте также
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
В бундестаге на следующей неделе обсудят возможность запрета АдГ в ФРГ
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
Популярное видео
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Руденко — о национальной команде: «Россия скоро вернется. Может, щелкнет у кого-то и сборную вернут»
Российские фигуристы массово снимаются с турниров перед олимпийским отбором. Это протест или многоходовка федерации?
Федерация фигурного катания России находится в контакте с ISU по поводу получения нейтрального статуса российскими спортсменами
Легков — о словах президента FIS: «Лучше бы к делу перешли! Перейдут — будет отлично!»
Губерниев — о заявлении Элиаша: «Американский бульдозер доехал до штаб-квартиры FIS, что-ли?»
Глава FIS Элиаш — о допуске россиян: «Спортсмены не должны быть наказаны за то, где они родились»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя