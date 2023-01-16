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Кубок мира

Сегодня, 19:22

Завьялов считает, что Кубок мира по лыжным гонкам превратился в чемпионат Норвегии

Алина Савинова
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Трехкратный призер Олимпийских игр Александр Завьялов поделился мнением о Кубке мира по лыжным гонкам в отсутствие российских спортсменов.

«Я не слежу за Кубком мира, у меня даже телевизора дома нет. Зачем смотреть на этот чемпионат Норвегии? Я и так знаю, как они бегают, так что не вижу в этом необходимости», - приводит ТАСС слова Завьялова.

В общем зачете Кубка мира среди мужчин норвежские лыжники занимают первые пять мест. Лидером является пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. В женском зачете первую позицию занимает представительница Норвегии Тириль Венг.

Российские лыжники не принимают участие в Кубке мира. В марте 2022 года Международная федерация лыжных видов (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В октябре организация продлила отстранение на сезон-2022/23.

 

 

 

 

 

Источник: https://tass.ru/sport/16810357
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