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Кубок мира

Сегодня, 15:55

Жув и Фендрих выиграли спринты на этапе Кубка мира в Бейтостолене

Иван Торопцев
Корреспондент
Ришар Жув.
Фото Global Look Press
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Француз Ришар Жув выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене (Норвегия).

Жув пробежал дистанцию за 2 минуты и 36,37 секунды в финале. Второе место занял итальянец Симоне Моселлини (отставание +0,30 секунды), на третьей строчке — швед Калле Халфварссон (+0,51). Лидер общего зачета Кубка мира у мужчин норвежец Пол Голберг финишировал четвертым (+0,90).

Протокол финала спринта у мужчин. Фото Официальный сайт FIS
Протокол финала спринта у мужчин.
Официальный сайт FIS

У женщин победителем стала Надин Фендрих из Швейцарии, которая пробежала финальную гонку за 2 минуты и 57,31 секунды. Норвежка Лотта Уднес Венг стала второй (+0,93), на третьем месте — финка Йоханна Матинтало (+1,42). Лидер общего зачета Кубка мира у женщин норвежка Тирил Уднес Венг стала четвертой (+3,27).

Протокол финала спринта у женщин. Фото Официальный сайт FIS
Протокол финала спринта у женщин.
Официальный сайт FIS

В рамках этапа Кубка мира в Бейтостолене пройдут еще три гонки. В субботу, 10 декабря состоятся индивидуальные гонки классическим стилем на 10 км у мужчин и женщин, а в воскресенье, 11 декабря — смешанная эстафета 4x5 км.

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