Йохауг выиграла первую гонку после возвращения. Ее мотивировали слова шведского журналиста

Норвежка возглавила общий зачет.

Кубок мира-2024/25. 2-й этап в Лиллехаммере (Норвегия)

Женщины. 10 км, раздельный старт

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.16,4

2. Хейди Венг (Норвегия) — 11,4

3. Астрид Слинн (Норвегия) — 43,2

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла первую гонку после возобновления карьеры — в марте 2022-го она объявила об уходе из спорта и вернулась только перед этим сезоном. Четырехкратной олимпийской чемпионке покорилась 10-километровая разделка на этапе в Лиллехаммере.

Как прошла гонка

Йохауг на 11,4 секунды опередила другую норвежку — Хейди Венг, которая стартовала раньше и какое-то время являлась лидером гонки. Правда, темпу Терезы не соответствовал никто. Уже после прохождения первой отсечки в 3,5 километра она опередила соотечественницу на более чем семь секунд и до конца гонки не отпускала первую позицию. На отсечке 8,3 километра Йохауг довела преимущество над Хейди до 13,9 секунды, но на последних метрах дистанции чуть подпустила соперницу.

Третью позицию заняла еще одна представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн — она отстала от соотечественницы на солидные 43,2 секунды и едва не уступила третью строчку шведке Фриде Карлссон: между ними на финише оказалось чуть больше трех секунд. Также в топ-6 попали американка Джессика Диггинс (+48,7) и норвежка Силье Теодорсен (1.02.7).

«Ощущения фантастические! Было очень здорово. Прошлая неделя была достаточно сложной, после этапа в Руке я сильно устала. Одно дело — лыжные гонки, но есть еще куча вещей, которые отнимают силы. У меня в голове была пустота», — радовалась Йохауг после гонки.

Терезу мотивировали слова шведского журналиста

Выступления Йохауг на прошлом этапе не впечатлили. Норвежка в финской Руке стала второй в классической разделке и четвертой в масс-старте на 20 километров, после чего ее все равно много критиковали.

Так, в гонке с раздельного старта она отстала от победительницы Фриды Карлссон на чудовищные 46,5 секунды, хотя до паузы в карьере доминировала в женских лыжах.

Эксперты отмечали, что конкуренты выглядели точно не хуже Терезы, а в чем-то даже превосходили звездную соперницу. Также говорили о плохой готовности лыж норвежки, а в триумфе на домашнем чемпионате мира, который пройдет с 26 февраля по 9 марта, стали сомневаться.

Фото Global Look Press

Сама Тереза в ответ критиковала трассу в Руке и радовалась, что в Тронхейме, где пройдет чемпионат мира, подобных дистанций не будет. «Это лыжня, на которой быть позади является преимуществом. Очевидно, это скучно. Но с этим ничего не поделаешь. Я действительно старалась. Рада, что в Тронхейме таких трасс не будет», — говорила норвежка.

Особенно запомнились колкие слова шведского журналиста Томаса Петтерссона — он назвал Йохауг главной неудачницей этапа в Руке. Это высказывание явно запомнилось спортсменке — тренер сборной Норвегии Пол Миккельспласс использовал его для мотивации Терезы на дистанции.

«Было забавно, что Пол Миккельспласс кричал мне на последнем подъеме: ты проигравшая, но сегодня ты победишь! Бороться на трассе под такие слова — это нечто.

Сегодня я действительно билась ради того, чтобы из проигравшей превратиться в победительницу. Вчера на пресс-конференции журналист из Швеции сказал мне, что я неудачница. Но сегодня я показала ему. О боже, это было так хорошо», — прокомментировала Йохауг после гонки.

Йохауг возглавляет общий зачет

Данная победа обеспечила Терезе первое место в общем зачете — она набрала 307 баллов и на восемь очков обскакала Диггинс, которая лидировала до этого. Топ-3 с 285 баллами замыкает Хейди Венг.

7 декабря пройдут спринтерские гонки. 8-го этап в Лиллехаммере завершится скиатлоном.