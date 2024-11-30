«Это просто нокаут для Йохауг». Великая лыжница провально вернулась на Кубок мира

Звездная норвежка разгромно проиграла Фриде Карлссон в первой международной гонке за два с половиной года.

Кубок мира. Этап в Руке (Финляндия)

Женщины, 10 км (К)

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 25.16,2

2. Тереза Йохауг (Норвегия) — 46,5

3. Эйре Шлинн (Норвегия) — 54,0

Неоднозначное возвращение на лыжню четырехкратной олимпийской чемпионки Терезы Йохауг — одна из главных тем для обсуждения среди болельщиков. С одной стороны, 36-летняя норвежка после перерыва в два с половиной года сразу поднялась на подиум Кубка мира — это очень круто. С другой — в скоротечной гонке на 10 км с раздельным стартом классикой Тереза уступила победительнице — шведке Фриде Карлссон — настоящую пропасть, 46,5 секунды. Как и в недавних контрольных гонках, у Йохауг снова проблемы с готовностью лыж. А это ставит под вопрос перспективы триумфа норвежки на предстоящем в феврале-марте домашнем чемпионате мира. Собственно, ради Тронхейма-2025 звездная ветеранша приносит сейчас серьезные личные жертвы. И призовые места — явно не то, на что рассчитывает легендарная спортсменка.

Материнские заботы

В прошлом олимпийском цикле Йохауг доминировала в женских лыжах, выкашивая практически все титулы с огромным преимуществом и провоцируя разговоры о том, что без «химии» показывать такие результаты нереально. Тем не менее, после двухлетней отсидки за клостебол в 2016-2018 годах претензий к Терезе у антидопинга больше не возникало. Так что звездная норвежка, выиграв три олимпийских золота в Пекине-2022, триумфально завершила карьеру и занялась личной жизнью. Лыжница вышла замуж за своего давнего бойфренда — бывшего гребца Нильса Якоба Хоффа, — и весной 2023-го родила долгожданного первенца. Однако изображать заботливую мать и комментировать соревнования для легендарной спортсменки показалось слишком скучно, и она дала себя уговорить возобновить карьеру ради выступления на домашнем чемпионате мира-2025 в Тронхейме.

Для сборной Норвегии это сильный ход, поскольку новых суперзвезд после ухода Йохауг в команде родоначальников снежного спорта так и не нарисовалось, а местная публика не поймет, если на домашней лыжне норвежки окажутся в роли статисток. Однако после возобновления тренировок Тереза столкнулась с неожиданной проблемой — занятия большим спортом ей пришлось совмещать с уходом за ребенком. В одном из интервью четырехкратная олимпийская чемпионка даже выражала зависть по отношению к российским лыжницам, которые имеют возможность возложить процесс воспитания детей на бабушек и других родственников. В Норвегии такое не принято. Так что супернорвежка не может полностью сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира и гонкам Кубка мира.

Муж Терезы после ее возвращения к серьезным тренировкам оградил супругу от бессонных ночей, взяв на себя общение с дочерью в неурочные часы. Однако лыжнице все равно достается немалая доля материнских забот. «В восемь утра я отвожу ребенка к няне, а потом иду на тренировку, — рассказывала спортсменка о своих нынешних заботах. — В перерывах я иду куда-нибудь поесть, провожу несколько встреч и тренируюсь во второй раз. В четыре часа я забираю девочку домой. Тайминг получается очень плотным». Возможно, это стало одной из причин нынешних результатов звездной лыжницы, которые некоторые болельщики поспешили объявить провальными.

Тереза Йохауг, Фрида Карлссон и Астрид Эйре Шлинн на награждении. Фото AFP

Слишком большой проигрыш

В конце прошлого сезона Йохауг триумфально возобновила карьеру, выиграв коньковую «тридцатку» на чемпионате Норвегии. Нынешний сезон Тереза тоже начала оптимистично, став первой в гонке на 10 км классикой на национальных контрольных стартах в Бейтостелене. Однако возвращение на Кубок мира обернулось пощечиной от Фриды Карлссон, которая свой контрольный старт в Бруксваларне неделю назад как раз проиграла соотечественнице Эббе Андрессон. Конечно, по первой гонке Кубка мира выводы делать очень преждевременно. И очевидно, что главной ставкой Терезы на домашнем чемпионате мира будет не скоротечная «десятка», а марафон на 50 км свободным стилем. Тем не менее, многие фанаты норвежки уже начали переживать и сомневаться в том, стоит ли Йохауг приносить такие жертвы ради неочевидного успеха в Тронхейме.

— Карлссон выглядела технически лучше Йохауг, которая испытывала проблемы с готовностью лыж, — заявил эксперт норвежского канала TV2 Петтер Скинстад. — В двух из трех гонок в текущем сезоне Тереза столкнулась с ошибками сервисеров, после финиша в Руке на ее лыжах был виден налипший снег. Перед чемпионатом мира нам критически необходимо улучшить этот компонент.

— Такого уровня противостояния мы не видели очень давно, — признался комментатор NRK Янн Пост. — Йохауг в последние годы своей карьеры почти не проигрывала интервальные гонки. Сейчас же она получила урок от Фриды. Это просто нокаут для Терезы и повод для тревоги накануне чемпионата мира. Карлссон провела лучшую гонку в своей карьере, и норвежцы в шоке от ее результата.

— Проигрыш Фриде оказался слишком большим. Это вызывает некоторую негативную реакцию, — констатировал муж Йохауг Нильс Якоб Хофф, комментировавший гонку в студии Viaplay.

Тереза Йохауг. Фото AFP

С опережением графика

Йохауг стартовала раньше норвежек, однако это могло стать преимуществом, поскольку в ходе гонки шел снег. Тем не менее, Фрида с самого начала задала бешенный тем и сумела удержать скорость на дистанции.

— Я думала, что тренеры врут о моем отрыве, чтобы раззадорить меня. Это было безумие, — призналась шведка после финиша. — Шокировала ли я сама себя? Да, причем сильно. Победа над Терезой — это дополнительный стимул.

— Отрыв большой, но тут сказались условия и подготовка лыж, — призналась Йохауг. — У меня плоховато держали лыжи для того, чтобы забегать в подъемы попеременным ходом, так что здесь я много потеряла. Не думаю, что те, кто стартовал раньше, имели преимущество. Снег прекратился, и я чувствовала, что скольжение становилось все лучше. Таков спорт, мы соревнуемся под открытым небом. В любом случае, Фрида сегодня была сильнее, снимаю перед ней шляпу. Тем не менее, я довольна вторым местом. Я опережаю график возвращения, который наметила сама для себя.

Попадание на подиум после значительного перерыва в международных стартах и в свете всех заморочек с присмотром за дочерью — отличный результат для Терезы. А главное — в женские лыжи, похоже, возвращается драйв. Результаты Йохауг и ее противостояние с Карлссон — это то, за чем все болельщики будут внимательно следить перед чемпионатом мира. Жаль, что в это сражение не могут вписаться российские спортсменки. Наша команда все еще не допущена на международную арену даже под нейтральным флагом. Плюс многие лидеры сборной России вне игры. Вероника Степанова и Наталья Непряева-Терентьева — в декрете, а Юлия Ступак, похоже, окончательно утратила мотивацию.

Золото в классической разделке у мужчин в Руке ожидаемо взял финн Иво Нисканен. В субботу на первом этапе Кубка мира состоится спринт (в нем Йохауг не заявлена). Ну, а в воскресенье, в первый день календарной зимы, Тереза попытается взять у Фриды реванш в масс-старте на 20 км свободным стилем. Второй этап Кубка мира пройдет 6-8 декабря в норвежском Лиллехаммере.