Клебо выиграл рекордную гонку на «Тур де Ски». Ему помогают санкции и вирус

За один этап до финиша лыжной многодневки имена ее победителей не вызывают сомнений.

«Тур де Ски». Шестой этап. Валь-ди-Фиемме (Италия)

Мужчины. Масс-старт 15 км (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 39.59,2

2. Пол Гольберг (Норвегия) — 0,4

3. Франческо де Фабиани (Италия) — 1,2

Общий зачет

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:12.23

2. Калле Халфварссон (Швеция) — 1.02

3. Пол Гольберг (Норвегия) — 1.14



Женщины. Масс-старт 15 км (К)

1. Катарина Хеннинг (Германия) — 44.26,7

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 0,7

3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 0,8

Общий зачет

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 2:31.16

2. Тирил Венг (Норвегия) — 1.12

3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.37

Йоханесс Клебо, похоже, так и не обнаружит соперников на «Тур де Ски» в нынешнем сезоне. Олимпийский чемпион из Норвегии близок к тотальной победе в многодневке. 26-летний лыжник выиграл уже шестой этап из шести и накануне заключительного масс-старта в гору лидирует в общем зачете за явным преимуществом. В субботней классической контактной гонке на 15 км Йоханнес контролировал все и вся — взял все промежуточные финиши и легко разобрался с соперниками. У женщин преимущество Фриды Карлссон из Швеции не столь подавляющее, но ее общая победа тоже не вызывает сомнений. На руку лидерам во многом снятия конкурентов из-за вируса, а также отсутствие на старте россиян по причине политических санкций.

Безвольные соперники

Позавчера двукратный победитель «Тур де Ски» Александр Большунов, явно скучающий по стартам, выиграл массовые соревнования в деревне Головино в Подмосковье. Нашему звездному лыжнику не было равных в забеге, который проходил в формате «пролог на 5 км плюс гонка преследования на 15 км». Кто знает, как бы сложилась нынешняя многодневка в Альпах, если бы Большунов получил возможность соперничать с Клебо на одной лыжне. А без Александра конкуренты Йоханнеса выглядят совершенно безвольно. Даже те, кто в прошлом зарубался с главной звездой на этапах Кубка мира и на внутренних стартах в Норвегии.

Сейчас же все идет к тому, что Клебо станет победителем «Тур де Ски» во второй раз подряд и в третий раз в карьере. Норвежец уже превзошел достижение россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова, которые побеждали в течение одного «Тура» пять раз. В субботнем масс-старте пытался активничать швед Вильям Поромаа. Но это была скорее компенсация за недоразумение, которое накануне произошло с этим талантливым лыжником в спринте. В результате столкновения с французом Жюлем Шаппа швед получил не только предупреждение, но и трехминутный штраф. Это окончательно лишило Вильяма надежды на достойное место в общем зачете. На фоне успехов его подруги Фриды Карлссон данный результат выглядел крайне печально.

Однако потуги Поромаа на фоне доминирования Клебо смотрелись скорее забавой, чем серьезной борьбой за лидерство. Конечно, можно говорить о том, что на руку Йоханнесу сыграли многочисленные снятия. Например, у норвежца Мартина Нюэнгета был диагностирован ковид, у француза Ришара Жюва — обычный грипп... Но все это отговорки. Сейчас злобный вирус — единственное, что может помешать Йоханнесу выиграть семь гонок из семи возможных. Ну и формат с отсутствием длинных забегов тоже очень подходит нынешнему обладателю желтого бипа. Хотя многие считают такой набор гонок скучным.

Фрида Карлссон. Фото AFP

Фрида летит к первому титулу

Что касается женщин на «Тур де Ски», то здесь феерит шведка Фрида Карлссон, которая очень близка к первой в своей карьере победе в альпийской многодневке. Причем на счету этой блондинки пока всего две победы на этапах. Но в дистанционных гонках она все время на подиуме и старается не проваливаться в спринте. Правда, в пятницу она все-таки выступила на короткой дистанции неудачно, после чего устроила скандал из-за постоянных проверок на допинг.

— Меня проверяют уже в шестой раз, — пожаловалась шведка в интервью Aftonbladet. — Конечно, хорошо, что много тестируют, но я вылетела в четвертьфинале и еще должна проверяться на допинг? Почему я? Возможно, потому что лидирую, тогда, наверное, это правильно. Но это мешает сосредоточиться на соревнованиях.

Очевидно, что важным фактором у женщин в этом сезоне также являются снятия. Накануне субботнего масс-старта от выступлений отказалась финка Криста Пярмякоски, шедшая на третьем месте в общем зачете. Причиной названа желудочная инфекция. Ранее из-за нее же снялась другая финка — Ясми Йоэнсуу. Вирус также вывел из строя норвежку Анне Кьерсти Кальво и француженку Лену Кентен. В общем, налицо почти что «мор» — как в худшие ковидные времена, хотя сейчас никто не делает из этого трагедию. При этом очевидно: росту популярности лыж подобная ситуация также не способствует. «Тур» в этом году и так кажется очень предсказуемым. А медицинские новости публику явно не бодрят.