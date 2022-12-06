Норвежские лыжники уже соскучились по россиянам. Нас вернут на международные старты?

Внезапные признания от лидеров норвежской сборной — но с важной оговоркой.

Разные виды спорта по-разному переживают отстранение российских спортсменов. Где-то нашего отсутствия практически не заметили. Где-то россиян формально на главных соревнованиях нет, но к нам регулярно приезжают иностранцы, чтобы не терять свой уровень. Где-то соревнования сильно потеряли в уровне, но наши конкуренты рады шансам на медали, которые ранее были для них малореальны.

Норвежцам надоело выигрывать?

А вот в лыжных гонках создалась уникальная ситуация, которая на руку России, — в отсутствие нас есть один очевидный лидер, при этом страна с небольшим населением и рынком по сравнению с огромной РФ. И это плохо для всех. Конечно, условие для возвращения остается тем же, и зависит оно не от лыжников и даже не от Минспорта или Олимпийского комитета России. Но поговаривают, что FIS хотела бы вернуть Россию и готова это сделать сразу, как только изменится политический климат.

В данном случае удивительны признания некоторых норвежцев. Спасибо стоит сказать норвежским журналистам из Nettavisen и Дмитрию Губерниеву. Последний заявил, что скандинавы не расстраиваются из-за отсутствия наших, так как могут больше заработать в их отсутствие. Первые спросили об этом у своих спортсменов.

Мы соскучились

С Губерниевым не согласен никто, и почти все норвежцы считают, что для возвращения России должны завершиться события на Украине. Но тон их комментариев приятен для нас — он не категоричен и не содержит призывов покаяться. Норвежец Синдре Бьорнестад Скар, попутно обозвав Губерниева, сказал, что россиян хотелось бы видеть на Кубке мира:

— Нет смысла комментировать то, что говорит такой дурак. Это за кадром. Конечно, нам бы хотелось, чтобы русские были здесь, на Кубке мира. Никто не считает забавным то, что побеждают одни норвежцы. Русские изменяют смысл слов, в их фразах нет ни слова правды, — заключил Скар.

В том же духе высказалась лидер Кубка мира Тириль Венг:

— По крайней мере, я и девочки из команды так не думают [о словах Губерниева]. Уверена, что и парни так не считают. Мы бы предпочли, чтобы россияне выступали, но пока правильно, что их нет. Но, конечно, мы скучаем по россиянам.

Норвежская лыжница Тириль Венг. Фото AFP

А вот Йоханнес Клебо остался холоден:

— Они могут говорить что хотят. Я лично считаю неправильным, что наверху так много норвежцев, как в пятницу, когда в первой десятке девять норвежцев. Конечно, было бы хорошо, если бы там оказались другие сборные, — сказал Клебо.

Итог подводит директор лыжного направления норвежской федерации лыжных видов спорта Эспер Бьервиг.

— Мы бы хотели, чтобы русские могли быть на Кубке мира и конкурировали с нами. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда абсолютно правильно, что их здесь нет, — заявил руководитель.

С норвежцами борется только итальянец

Пока в общем зачете Кубка мира расклад действительно невеселый, особенно у мужчин. В первой десятке шесть норвежцев, третьим идет итальянец Федерико Пеллегрино, но он уже в 168 очках от лидера Пола Голберга, да и набирает их только за счет спринтов. Скорее «опасен» для норвежцев швед Вильям Поромаа, но он — пятый.

У женщин после ухода Терезы Йохауг в десятке лишь две норвежки — сестры Венг на первом и десятом местах. Но преимущество Тириль над Фридой Карлссон уже приличное — 76 баллов. Шведка объявила, что будет участвовать в «Тур де Ски», — видимо, она намерена бороться за «Глобус».

Но при всех относительно положительных новостях из Норвегии малейшие надежды разбиваются о позицию Международного олимпийского комитета. Накануне после исполкома МОК устами пресс-атташе Марка Адамса было объявлено, что «позиция не изменилась и «защитные меры», которые действуют с февраля, остаются в силе». Как сказал ранее президент МОК Томас Бах, «сейчас не время снимать санкции в отношении России и Белоруссии».

Глава МОК Томас Бах. Фото Reuters

А это значит, что норвежцы могут хоть плакать и кататься по снегу от тоски по русским — но ничего не изменится. До тех пор, пока санкции не отменит Международный олимпийский комитет.