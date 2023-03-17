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Кубок мира

Сегодня, 17:55

Клебо в Фалуне вернулся на победную волну. Выигрыш Кубка мира все ближе

Сергей Подушкин
Обозреватель
Йоханнес Клебо.
Фото AFP
Йоханнес Клебо.
Фото AFP
Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press
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Звездный норвежский лыжник финишным ускорением выиграл классическую разделку на этапе Кубка мира в Швеции.

Лыжные гонки. Кубок мира (Фалун)
Мужчины. Раздельный старт, 10 км (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23.55,3
2. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — 10,7
3. Харальд Амундсен (Норвегия) — 20,7
Женщины. Раздельный старт, 10 км (К)
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.08,5
2. Катарина Хенниг (Германия) — 15,9
3. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) — 22,3

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне начался для Йоханнеса Клебо просто идеально. В гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км классическим стилем звездный норвежец блестяще отработал на финишном отрезке и одержал важную с точки зрения борьбы за общий зачет победу. К тому же этот успех стал первым для Клебо в интервальном старте за два с половиной месяца — с «десятки» классикой в начале января в немецком Оберстдорфе. У женщин финка Кертту Нисканен выиграла аналогичную гонку и возглавила дистанционный зачет, а американка Джессика Диггинс сократила отставание от норвежки Тириль Венг в борьбе за Большой хрустальный глобус.

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Не только спринтер

Вообще разделки для Клебо — принципиальные гонки. Все считают его гениальным спринтером и мастером контактных дисциплин, где можно, если говорить на сленге, «порюкзачить», выдать мощный финиш и стать первым. Но в интервальном старте важен прежде всего индивидуальный ход. И здесь Клебо всегда старается доказать, что является универсальным лыжником. Иногда, конечно, не получается, но порой Йоханнес творит чудеса. Особенно как раз на классической «десятке». В частности, в конце ноября в финской Руке он опередил на данной дистанции всех соперников на 20 секунд и более. А в начале января в рамках «Тур де Ски» уверенно победил в этой дисциплине в Оберстдорфе.

Интервальные гонки свободным стилем даются Клебо заметно хуже, в этом сезоне он ни разу в них не побеждал, в том числе и на чемпионате мира — на 15 км свободным стилем он финишировал лишь четвертым. Мало того, на знаменитом марафоне в Холменколлене (масс-старт на сей раз прошел свободным стилем) на минувшей неделе девятикратный чемпион мира по своим меркам провалился — стал только восьмым. Естественно, он стремился к реваншу. И не только в спринте (в норвежском Драммене 14 марта он выиграл достаточно уверенно), но и на более длинной дистанции.

Йоханнес Клебо.
Фото AFP

Финиш с высунутым языком

В Фалуне все получилось в лучшем виде. Первые полтора километра Йоханнес, можно сказать, гулял, показав на этой отметке лишь 12-й результат. Затем переместился на третье — четвертое места, а на второй половине дистанции шел уже вторым за соотечественником Мартином Нюэнгетом. Вернее, по дистанции он бежал перед Нюэнгетом, но на отсечках отставал на пять — семь секунд. Однако на последних километрах выдал затяжной спурт. За 900 метров до финиша отставание от Нюэнгета сократилось до 0,4 секунды, а последний отрезок Клебо просто пролетел — привезя Нюэнгету более десяти секунд. Хотя ускорение далось ему непросто, на финише Йоханнес тяжело высунул язык и выглядел уставшим. Но уже через несколько минут восстановился, пил сок и снисходительно смотрел на потуги конкурентов превзойти его результат.

Третьим стал Харальд Амундсен, а главный конкурент за Кубок мира Пал Голберг занял лишь четвертое место. В целом норвежцы заняли семь из девяти первых мест. А в общем зачете преимущество Клебо над Голбергом перед спринтом 18 марта в Фалуне выросло до внушительных 224 очков. С учетом того, что до финиша Кубка мира осталось три спринта и один масс-старт, только чудо может помешать Клебо выиграть свой четвертый Кубок мира.

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Нисканен вышла в лидеры дистанционного зачета

В женской гонке шведы на домашнем этапе предвкушали доминирование своих лыжниц. Однако действительность их разочаровала — Эбба Андерссон и Фрида Карлссон, а также лидер мужской сборной Вильям Поромаа до сих пор не восстановились после простуды. Также не бежала и Майя Далквист, решившая сконцентрироваться на субботнем спринте. А достойной замены звездным лыжницам в сборной Швеции не нашлось. Лучшая из оставшихся в строю Йонна Сундлинг заняла в разделке в Фалуне пятое место — не так и плохо для чемпионки мира в спринте. Но от Нисканен она отстала на 36 секунд.

Кертту выиграла впервые с 10 декабря 2022 года, когда также на десятке классикой первенствовала в норвежском Бейтоштолене. Второго призера Катарину Хеннинг из Германии она обошла почти на 16 секунд. Причем перехватила лидерство у Сундлинг еще до экватора дистанции, затем только наращивая преимущество. Отметим четвертое место Диггинс — американка долгое время на промежуточных отметках не попадала даже в топ-5. Тем не менее Нисканен обошла Джессику в дистанционном зачете — ее преимущество составляет семь очков.

Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press

В общем зачете продолжает лидировать Тириль Венг, хотя она финишировала в Фалуне только десятой. Диггинс она опережает на 145 очков, что, конечно, за четыре гонки до финиша Кубка мира весьма солидно.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
Катарина Хенниг
Кертту Нисканен
Харальд Амундсен
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