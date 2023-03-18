Норвежцы отказываются от преимущества в лыжах? Они согласились на смелый эксперимент

На этапе Кубка мира в Таллине пройдет эксперимент с форматом подготовки лыж.

На предпоследнем в сезоне этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2022/23, который пройдет во вторник, 21 марта, в Таллине (Эстония), будет протестирован новый формат подготовки лыж: сервис-группы всех команд будут работать в одной палатке и должны будут использовать одни и те же мази. Этот эксперимент по задумке рейс-директора FIS (Международная федерация лыжных видов спорта) Михала Ламплота призван создать равные условия для всех спортсменов.

Кто первым выступил за «смазочный социализм»?

Еще летом 2022 года перед стартом сезона директор Швейцарской лыжной федерации Гури Кноттен Хетланд предложила спортсменам всех стран на Кубке мира выступать на одинаково подготовленных лыжах. Свою позицию она аргументировала тем, что необходимо нивелировать неравенство бюджетов и возможностей: в то время как у Норвегии — огромный штат сервисеров и собственный гигантский вакс-грузовик, где можно одновременно пробовать десятки вариантов смазки, в менее богатых командах на нескольких спортсменов в лучшем случае один сервисмен, да к тому же не так много оборудования и различных вариантов парафинов и порошков.

В ответ на подобные заявления руководитель норвежской сервис-бригады Стейн Олав Снесруд в интервью для VG заявил, что «Делиться нашими знаниями в чем-то противоречит соревновательной природе».

Фото Global Look Press

Так что же изменилось за полгода?

Доминирование норвежских лыжников этой зимой в рамках Кубка и чемпионата мира значительно снижает интерес к беговым лыжам. Когда в первой десятке у мужчин почти все спортсмены представляют Страну фьордов, смотреть за этим доставляет удовольствие только их персональным фанатам. К тому же в течение сезона у норвежской команды практически в каждой гонке идеально работали лыжи — в таких условиях соревноваться с ними просто невозможно. Даже ближайшие конкуренты и конкурентки оказывались в заведомо проигрышных условиях (достаточно вспомнить разнос, который устроили шведские лыжницы сервис-бригаде за неудачную эстафету на чемпионате мира). В таких условиях FIS решает пробовать формат уравниловки: терять все равно нечего.

Кубок мира по биатлону — смотрите в Okko

По каким правилам пройдет подготовка лыж в Таллине?

Снежная подушка спринтерского круга протяженностью 1700 м на Певческом поле в столице Эстонии довольно тонкая, так что организаторы, чтобы ее сберечь, приняли решение не допускать к откатке лыж ни представителей брендов (они в Таллин не приедут вовсе, хотя значимые гонки не пропускают), ни сервисеров!

Последние будут только готовить лыжи в общей палатке с использованием одних и тех же мазей и порошков — представители FIS будут следить за читерами, которые захотят добавить «нелегальные» компоненты. Тестировать же инвентарь в понедельник, 20 марта, предстоит самим спортсменам — для них этот процесс фактически будет совмещен с ознакомлением с трассой. К вечеру лыжники должны выбрать и подписать две потенциально гоночные пары, из которых на следующий день на одной выйдут на старт квалификации.

Фото Global Look Press

Что думают спортсмены?

Мнения разделились. Так Катаржина Янатова из сборной Чехии в комментарии для NRK отметила для себя только плюсы: «Я думаю, что это очень хорошо для маленьких команд, таких как мы. Мы можем быть на одном уровне с такими странами, как Норвегия, но обычно для нас это сложно».

Но нашлись и противники эксперимента. Француз Рено Же отметил, что такой формат подготовки лыж сделает работу сервисеров менее значимой и отменит важный элемент соревнования, состоящий в том числе в том, кто подберет лучший вариант смазки под условия. Бен Огден из сборной США (восьмое место в спринтерском зачете Кубка мира) уверен, что «если кто-то думает, что у него хуже едут лыжи, чем у Клебо, это, скорее всего, потому, что Клебо просто лучше на них бежит».

На норвежцев эксперимент не повлияет никак

Гнать в Эстонию вакс-грузовик сразу после этапа в Швеции, который завершится в воскресенье, чтобы отработать в Таллине фактически один день, было и так не рационально. Сборная Норвегии сэкономит время и силы сервис-бригады. К тому же спринтерская гонка в прибалтийской столице пройдет свободным стилем (то есть нет необходимости везти мази держания) и в привычных для европейской зимы +4 градусах по Цельсию. В таких условиях сборная лидеров мировых лыж легко согласилась на разовую уступку FIS — для подготовки инвентаря им вполне хватит стандартного набора из станка, утюга, щеток, скребков, а также тех мазей и порошков, которые и так использовались весь сезон. Никаких особенных секретов сервис-бригады соперников на этой гонке не узнают и на результат эксперимент не повлияет.

Леонид Мужикбаев