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Лыжные гонки

Сегодня, 12:30

36-летняя лыжница Доценко поставила себе «четверку» по итогам сезона 2022/23

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Анастасия Доценко в интервью «СЭ» подвела итоги завершившегося сезона для себя лично.

«За прошедший сезон могу поставить себе, пожалуй, твердую четверку. Все основные старты сезона я в целом отработала хорошо. Для меня нет принципиальной разницы, новое поколение, старое. Лидеры они сейчас или не лидеры.
Новое поколение ничем не отличается от предыдущего. В том плане, что все мы люди, со всеми можно и нужно бороться. Это я и собираюсь делать, конкурировать. Как и со всеми остальными», — сказала Доценко.

Доценко по итогам сезона-2022/23 заняла 18-е место в общем рейтинге Всероссийской федерации лыжных гонок.

Анастасия Доценко. «Все лучшие сейчас в России — лыжи получили зрительский импульс». Мнение ветерана нашей сборной

Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Доценко
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