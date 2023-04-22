Доценко — о продолжении карьеры: «36 лет — солидный возраст. Но сезон как минимум еще можно поработать»

Российская лыжница Анастасия Доценко в интервью «СЭ» рассказала о том сколько еще планирует выступать на высшем уровне.

«Понимаю, что 36 лет — это для спорта уже такой солидный рубеж, солидный возраст. Но сезон как минимум, еще годик можно поработать. Постараться показать какой-то результат. Насчет перспектив тяжело так сразу сказать... Есть планы, конечно, на будущее. Скорее даже не точные планы, а наметки. Но пока о них говорить не хочу. Да и в принципе рано», — сказала Доценко.

Доценко по итогам сезона-2022/23 заняла 18-е место в общем рейтинге Всероссийской федерации лыжных гонок.