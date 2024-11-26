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Лыжные гонки

Сегодня, 10:05

Большунов — о серебре Кубка России: «Два дня назад Мальцев говорил: «Поехали домой. Смысл так бегать?»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Большунов прокомментировал результат коньковой «разделки» на 15 километров в рамках этапа Кубка России в Вершине Теи. Большунов занял в гонке второе место, победа досталась Денису Спицову, тройку замкнул Артем Мальцев.

— Только потихоньку начинаем оживать после всех непонятных ситуаций, которые были в начале сезона. Рад, что в день рождения Юрия Викторовича мы втроем показали хороший результат. Боролись на протяжении всей дистанции вместе. Хотя два дня назад Артем подходил и говорил: «Сань, поехали уже домой, чтобы заниматься другими делами. А смысл так бегать?» Я с ним полностью согласен, потому что ты либо борешься за тройку и выигрываешь, либо вообще не бегаешь. Но подготовка была скомканная, а сегодня первый нормальный результат, — сказал Большунов в эфире трансляции Федерации лыжных гонок России.

Александр Большунов

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