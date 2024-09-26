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Лыжные гонки

Сегодня, 16:18

Большунов: «Мы поднимаем уровень Кубка России до Кубка мира»

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил о важности развития внутренних стартов в условиях международной изоляции.

«Когда вернемся на большие международные старты, пока не известно. Пока готовимся, соревнуемся в России. Мы развиваем наши старты, с каждым годом улучшаем Кубок России. Делаем так, чтобы он был похож на Кубок мира, чтобы когда мы вернулись на международные соревнования, у нас не было проблем и мы не ощущали разницу между российскими и международными турнирами», — приводит слова Большунова Metaratings.ru.

Российские лыжники отстранены от международных турниров под эгидой FIS с первой половины 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Александр Большунов

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