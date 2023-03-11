Александр Большунов снялся с Казанского лыжного марафона

Как стало известно «СЭ», трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не примет участие в Казанском лыжном марафоне.

«У Александра возникли личные сложности, он не успел вылететь в Казань. Будет только сегодня вечером в городе», — объяснили причину организаторы.

Соревнования пройдут 11 марта на лыжном стадионе в поселке Юдино. Большунов был зарегистрирован на дистанции 50 км свободным стилем. Помимо Большунова на соревнования заявлены Наталья Непряева, Яна Кирпиченко и другие спортсмены сборной России.

12 марта Большунов, Червоткин и Непряева примут участие в шоу-гонке «Олимпийские надежды». В рамках мероприятия пройдет официальное спортивное открытие нового лыжно-биатлонного стадиона в Казани, в поселке Мирный.