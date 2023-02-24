Большунов — о сокращении дистанций: «Это унижение лыжных гонок»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о сокращении дистанций в лыжных гонках среди мужчин.

«Это унижение лыжных гонок. 30 и 50 километров — классические, традиционные для лыжных гонок дистанции, такими они и должны оставаться. Сокращать можно дистанции у девчонок, и то не думаю, что это правильно. Зачем их менять? Бред какой-то. Дело не во времени. Настоящим любителям будет интересно смотреть и 30, и 50, и 70 и даже 100 километров», — приводит ТАСС слова Большунова.

В текущем сезоне в мужских и женских дистанциях на Кубке мира произошли изменения. У мужчин дистанции 15 км и 30 км сократились до 10 км и 20 км, у женщин самая длинная гонка увеличилась с 30 до 50 км.