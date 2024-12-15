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Лыжные гонки

Сегодня, 13:31

Легков пожелал здоровья Сметаниной: «Очень переживаем, посылаем лучи солнца и любви»

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Российский лыжник и чемпион Олимпийских игр Александр Легков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации.

«Вообще не знал, что есть какие-то проблемы со здоровьем. Она всегда выглядела прекрасно и визуально чувствовала себя хорошо. То, что произошло, конечно, стало неожиданностью. Здоровья ей, очень переживаем. Посылаем лучи солнца и любви. В спорте больших достижений бывают такие моменты, когда с возрастом может что-то такое происходить, но будем искренне надеяться, что она справится», — сказал Легков «СЭ».

14 декабря стало известно, что прославленная спортсменка перенесла инсульт. 15 декабря президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что 72-летняя Сметанина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Сметанина — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, также у нее есть пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады. На чемпионатах мира она завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Александр Абустин

Александр Легков
Раиса Сметанина
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