Легков: «Издалека было видно, что Большунов прыгнул впереди Устюгова»

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал эпизод между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым во время классического спринта на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Перед входом на подъем Большунов резко встал перед Сергеем Устюговым и не пускал его на внутренний радиус. Благодаря этому действию, Большунов финишировал в спринте первым, Устюгов довольствовался серебром.

— Я финал смотрел с телефона. Ничего конкретно сказать не могу, потому что снимали с квадракоптера. Издалека было видно, что он прыгнул ему впереди. По этой картинке нельзя сказать на 100%, прав он был или не прав. Я видел, что они ехали параллельно и Большунов был немножко впереди. Скорее всего, он имел право, потому что ехал впереди. Если они стояли на трассе, может, им было больше видно. Но на финишную прямую они выкатывались вместе, и Большунов уехал с большим преимуществом. Там даже разножки не было.

— Не складывается ли у вас ощущение, что как-то много трэштока в лыжах возникает?

— Складывается. Лидеры всегда так бегали. А я как бегал с Вылегжаниным? Не было таких моментов что ли? Нормально общались. Лидеры всегда между собой борются. Соперничество на трассе — нормально все. Друг над другом подшучивают после финиша. Проблем вообще не вижу. Я общаюсь и с тем, и с другим на эти темы. Проблем вообще не вижу там, — сказал Легков «Спорт День за Днем».