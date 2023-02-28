Легков — о требованиях МОК: «Это не тот нейтральный статус, который был у нас из-за допинг-разбирательств»

Олимпийский чемпион Александр Легков в интервью «СЭ» высказался о требованиях Международного олимпийского комитета к россиянам при возвращении на международную арену.

— Пока одни разговоры, я не вижу конкретики, когда будет конкретика, тогда посмотрим. Мы это обсуждали на днях — нынешний нейтральный статус отличается от того, который был у нас в момент допинговых разбирательств. Тогда была совсем другая история. Сейчас, если нас пустят, этот статус будет другим. И в этом плане надо будет задуматься о том, как ехать, стоит ли. Спортсмены высказываются, что они уже устали бегать без флага, гимна, поэтому если они хотят, чтобы мы приезжали, мы должны ехать под своим флагом. Я их тоже понимаю. Есть такие мнения, Юлия Ступак уже говорила — хватит бегать в нейтральном, мы должны ехать туда, и мы должны ехать под своим флагом. Мне кажется, есть в этом доля правды, правильно она все говорит.

— А с той стороны, наоборот, ставят условия жестче, вплоть до индивидуальных проверок на политическую позицию.

— Да, это совсем другая история будет.

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