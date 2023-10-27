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Лыжные гонки

27 октября, 20:57

Экс-президент ОКР Жуков — об отстранении российских спортсменов: «Устали. Это несправедливо со стороны МОК»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в комментарии для «СЭ» отреагировал на продление FIS отстранения российских спортсменов на предстоящий сезон.

«Особых сомнений в этом не было, я думаю, ни у кого. Конечно, устали от того, что нас везде отстраняют. Это, безусловно, несправедливо. Прежде всего со стороны МОК», — сказал Жуков «СЭ».

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой в марте 2022 года. После этого организация дважды продлевала отстранение. 25 октября стало известно, что решение FIS по вопросу допуска россиян и белорусов на турниры, принятое год назад, останется в силе.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Жуков
МОК
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