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Лыжные гонки

Сегодня, 14:55

Червоткин — о лыжном стадионе в Казани: «Единственный минус — сильный ветер. Кататься неприятно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Алексей Червоткин рассказал о своих впечатлениях от нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» в Казани.

«Трасса здесь хорошая, широкая. Есть хорошие подъемы, если идти дальше по большому кругу. Я здесь впервые, проехал буквально два круга. Единственный минус — очень сильный ветер, сложно кататься и неприятно. Но на первый взгляд все супер. Терентьев сказал, что сложно бежать спринт по этому кругу? Я так понимаю, что это урезанный спринтерский круг. Тут 900 метров, а полноценный — 1500. Поэтому, я думаю, тут должны добавлять еще петлю или подъем. Круг можно усложнить», — сказал Червоткин.

Лыжно-биатлонный комплекс в Казани должен был открыться еще в марте 2022 года. Летом вокруг комплекса возник скандал из-за проблем с асфальтовым покрытием трасс.

Алексей Червоткин
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