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Лыжные гонки

10 апреля, 17:00

Петухов — о подготовке лыжников: «Нельзя уводить спринтеров на дистанционные гонки полностью»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере в командном спринте Алексей Петухов приехал на 12-й Югорский лыжный марафон, соорганизатором которого выступил банк ВТБ, и рассказал «СЭ», как, по его мнению, стоило бы готовить спринтеров в российских лыжах.

— Спринт в лыжах — это все-таки не совсем спринт, не 100-200 м. Даже от спринтера требуется определенная дистанционная выносливость. Насколько, как вы думаете, это мешает проявиться абсолютно взрывным ребятам, тем, которых хватает, например, только на минуту работы?

— Такие гонщики больше бегают на лыжероллерах летом. Как раз с Сергеем Устюговым говорили о том, что он в этом году зацепил лыжероллерные старты, получил удовольствие и видел, как эти ребята ускоряются, какую работу они делают и как выступают. Но их подготовка немного отличается от лыжной. И как раз там такие взрывные ребята могут себя более ярко проявлять, потому что лыжероллер катится легче, чем лыжа, при специфической технике. Там очень мощные ребята, они выдают 200 м, с ними очень тяжело бороться. Они на лыжах могут 200 м выдать, но на лыжах они не будут конкурировать с лыжниками на 1,5 км однозначно. А на роллерах они это могут делать. Переквалифицироваться, я думаю, можно, просто они не хотят. Видимо, они получают кайф вот именно от этой динамики, и того минимального количества стартов им хватает.

Но даже в лыжах, где спринт — это несколько забегов по 1,5 км, понятно, что спринтерская подготовка тоже требует концентрации на определенной работе. Когда была спринтерская команда в сборной России, результат показывали достойный. Затем всех сделали универсалами — и спринт, и дистанционные гонки. С одной стороны, это правильно, но, с другой стороны, мне кажется, ушла точечность лучших спринтеров мира.

Понятно, есть уникумы: Большунов, Устюгов, они могут как спринт бежать, так и дистанционные гонки, но таких немного. Если бы меня как тренера спросили (хотя я им не являюсь): нельзя было уводить спринтеров на дистанционные гонки полностью, потому что это ухудшило результат спринта.

Алексей Петухов.«Могут быть подставы, зная «любовь» к нам». Алексей Петухов — о перспективах возвращения российских лыжников
Алексей Петухов
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