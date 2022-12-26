Петухов — о конфликте между Большуновым и Устюговым: «Все личные отношения должны оставаться в команде»

Бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов отреагировал на конфликт между российскими лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым на Кубке России в Красногорске.

«На мой взгляд, если внутри сборной России присутствует негатив, он не должен выходить наружу и становиться достоянием СМИ и общественности. Следует создавать шоу, как это в свое время делал Петтер Нортуг. А все личные отношения должны оставаться в команде. В остальном нужно действовать по правилам. Но возможно, в данной ситуации кто-то изначально повел себя неправильно. Считаю, Большунову и Устюгову необходимо в первую очередь разобраться между собой, потому что конфликты не красят лыжные гонки», — цитирует Петухова RT.

Устюгов остался недоволен судейством спринта, считая, что его намеренно подрезали на трассе в финальном забеге, и в знак протеста отказался участвовать в церемонии награждения.

Позже судейская комиссия признала Большунова виновным в конфликте и вынесла ему устное предупреждение.