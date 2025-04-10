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Лыжные гонки

10 апреля, 16:45

Лыжник Петухов — о перспективах возвращения на международную арену: «Многие ребята, приехав на Кубки мира, будут в десятке»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере в командном спринте Алексей Петухов приехал на 12-й Югорский лыжный марафон, соорганизатором которого выступил банк ВТБ, и рассказал «СЭ», какие выводы он сделал, наблюдая за российскими и международными стартами.

— Удалось посмотреть завершившийся международный сезон?

— В этом году смотрел. До недавнего времени я работал в Курске. И там, конечно, времени на спорт не было. Был момент, когда не удавалось нормально кататься на лыжах, потому что Курская область — это южный регион, бесснежный, больше бегал утром перед работой. В шесть утра вставал, старался держать физическую форму. Но без лыж чувствовалось, что превращаюсь в такого мишку, которому тяжело собрать технику: одышка и так далее. В сентябре вернулся домой в Московскую область, начал подкатываться на лыжах, и стало полегче. Появилось время немного следить и за российскими, и за международными стартами.

— За кого болели на чемпионате мира в Тронхейме?

— Включаешь телевизор и болеешь каждый раз ситуационно. Моментами болел за немцев. Шведка Эбба Андерссон понравилась — было обидно, когда она упала на марафоне. Всегда вызывают интерес молодые спортсмены, начинающие прокладывать себе дорогу в элите. Им хочется дать дорогу в жизнь, невзирая на то, из какой они страны.

— Все говорят о шести медалях Клебо. Йоханнес — уникум или это просто результат тщательной подготовки?

— Феноменальное чувство тактики, потому что те движения, тактические игры и наработки, которые он показывает, очень ярко заметны даже для обычных зрителей перед экранами. Он может сесть на спуск, посмотреть, как у него едут лыжи, и выжидать. Затем поработать ногами и выйти вперед буквально за несколько движений. Понятно, что это взрывная работа, подготовка. И совмещать спринт с дистанционными гонками... это уникум. Но он стал им при определенной подготовке, которая ему подходит.

— По движениям, по технике спуска — что-то позволяет надеяться на сохранение российскими лыжниками мирового уровня готовности?

— Однозначно сохранили. Думаю, мы даже добавили, потому что здоровая внутренняя конкуренция — это хорошо. Конечно, жалко спортсменов, которые стали жертвами железного занавеса. Спорт всегда был вне политики. Думаю, что многие ребята, приехав на Кубки мира, будут в десятке. Это молодое поколение, которое сейчас подхлестывает друг друга: смотрите, какая конкуренция.

Есть единственное но — это то, что заметили спортсмены, тренировавшиеся в Италии, — быстрый европейский снег. Переключение с нашего, российского снега на европейский потребует небольшой перестройки. Поэтому, перед тем как поехать туда соревноваться, если представится возможность, конечно же, нужно потренироваться в Европе. Российские спортсмены больше работают на тугом снегу, это требует мощных, длинных движений. В Европе требуются быстрые движения, европейцы бегут немножко по-другому, на очень быстром отталкивании, не на большом раскате, как у нас.

Алексей Петухов.«Могут быть подставы, зная «любовь» к нам». Алексей Петухов — о перспективах возвращения российских лыжников
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Алексей Петухов
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