Алина Пеклецова выиграла на Всероссийских соревнованиях по кроссу в Малиновке

Российская лыжница Алина Пеклецова выиграла кросс на 5 км в рамках Всероссийских соревнований в Малиновке. Спортсменка преодолела дистанцию за 18 минут 03,9 секунды. Второй в забеге стала Дарья Непряева (+32,3 секунды), а третьей — Лидия Горбунова (+1.03,9). Кросс. Всероссийские соревнования, Малиновка 5 км, женщины 1. Алина Пеклецова (Архангельская область/Вологодская область) — 18.03,9

2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +32,3 секунды

3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.03,9