Алина Пеклецова выиграла на Всероссийских соревнованиях по кроссу в Малиновке

Сегодня, 12:43
Российская лыжница Алина Пеклецова выиграла кросс на 5 км в рамках Всероссийских соревнований в Малиновке.
Спортсменка преодолела дистанцию за 18 минут 03,9 секунды.
Второй в забеге стала Дарья Непряева (+32,3 секунды), а третьей — Лидия Горбунова (+1.03,9).
Кросс. Всероссийские соревнования, Малиновка
5 км, женщины
1. Алина Пеклецова (Архангельская область/Вологодская область) — 18.03,9
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +32,3 секунды
3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.03,9