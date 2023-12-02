Американка Диггинс победила в коньковой разделке на втором этапе Кубка мира

Сегодня, 13:05
Американка Джесси Диггинс завоевала золотую медаль в коньковой разделке на 10 км на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Йелливаре.
Второй стала представительница Швеции Эбба Андерссон, уступившая победительнице 23,1 секунды. Ее соотечественница Моа Илар замкнула тройку лидеров (+25,6).
Этап Кубка мира в Йелливаре проходит со 2 по 3 декабря.
Кубок мира по лыжным гонкам
2-й этап, Йелливаре (Швеция)
Женщины. Топ-10. 10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Джесси Диггинс (США) — 24.48,2
2. Эбба Андерссон (Швеция) — 23,1
3. Моа Илар (Швеция) — 25,6
4. Эмма Рибом (Швеция) — 47,7
5. Дельфин Клодель (Франция) — 50,6
6-7. Лотта Венг (Норвегия) — 52,0
6-7. Рози Бреннан (США) — 52,0
8. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) — 56,8
9-10. Виктория Карл (Германия) — 1.02,4
9-10. Хайди Венг (Норвегия) — 1.02,4