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Лыжные гонки

Сегодня, 10:06

Американская горнолыжница Шиффрин пропустит несколько недель из-за колотой раны живота

Диана Андрющенко
Американская горнолыжница Микаела Шиффрин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Американская горнолыжница Микаела Шиффрин пропустит несколько недель из-за колотой раны живота, которую она получила после падения на этапе Кубка мира в Вермонте.

«Понадобится минимум несколько недель, прежде чем ко мне вернутся какие-то силы. Спасибо за вашу любовь и поддержу», — сказала Шиффрин в соцсети Х (ранее Twitter).

1 декабря во время второго заезда в гигантском слаломе Шиффрин упала и врезалась в сетку безопасности. Она пролежала на земле несколько минут, прежде чем ей оказали помощь. Спортсменку доставили в медицинское учреждение, пишет ESPN.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

По данным издания, повреждения связок у Шиффрин не выявлено, кости и внутренние органы не пострадали.

«На правой стороне живота имеется колотая рана, а также серьезная травма мышц», — передает ESPN.

29-летняя Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира, пятикратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.

Микаела Шиффрин
Горные лыжи
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