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Лыжные гонки

Сегодня, 14:30

Кулешова — о неправильной автограф-карте: «Просто ошибка, на которую не стоит обращать внимания»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова в разговоре с «СЭ» отреагировала на неправильные автограф-карты на Гонке чемпионов в Рязани.

На автограф-карте Кулешовой и некоторых других лыжников было написано «сборная России по биатлону».

— На самом деле прикольно. С одной стороны на карточке по лыжным гонкам, с другой — по биатлону. Некая дружба, которую мы будем дальше выстраивать. Мини-пинок к действию.

— Как восприняла, когда первый раз увидела?

— Смех. Мы сидели с Мальцевым и Шевченко. Просто все посмеялись. Это не в укор никому. Человеческий фактор есть. Представляете, сколько организаторам нужно учесть. Просто ошибка, на которую не стоит обращать внимания. Сейчас в СМИ это так раскрутили.

— Обиды не было?

— Нет. Мне кажется, что спортсмены очень легкие люди на подъем. Нас жизнь научила легко ко всему относиться. Меня точно, — сказала Кулешова «СЭ».

Елена Вяльбе и&nbsp;Александр Большунов. Большунов и Вяльбе не доехали до Гонки чемпионов. Что происходит с шоу в Рязани?

Сборная России по биатлону
Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Кулешова
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