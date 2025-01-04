Кулешова — о неправильной автограф-карте: «Просто ошибка, на которую не стоит обращать внимания»

Призер Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова в разговоре с «СЭ» отреагировала на неправильные автограф-карты на Гонке чемпионов в Рязани.

На автограф-карте Кулешовой и некоторых других лыжников было написано «сборная России по биатлону».

— На самом деле прикольно. С одной стороны на карточке по лыжным гонкам, с другой — по биатлону. Некая дружба, которую мы будем дальше выстраивать. Мини-пинок к действию.

— Как восприняла, когда первый раз увидела?

— Смех. Мы сидели с Мальцевым и Шевченко. Просто все посмеялись. Это не в укор никому. Человеческий фактор есть. Представляете, сколько организаторам нужно учесть. Просто ошибка, на которую не стоит обращать внимания. Сейчас в СМИ это так раскрутили.

— Обиды не было?

— Нет. Мне кажется, что спортсмены очень легкие люди на подъем. Нас жизнь научила легко ко всему относиться. Меня точно, — сказала Кулешова «СЭ».