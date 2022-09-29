Резцова: «У меня есть надежда и вера, что нас все же вернут на международную арену»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала «СЭ» о надежде на скорое возвращение российских лыжников и биатлонистов на международную арену.

«Конечно, у меня есть надежда и вера, что нас все же вернут на международную арену. Каждый день мы ждем хороших новостей. Пусть это произойдет не в начале сезона, но в конце, на последующих этапах. Надежда не умирает! Очень бы хотелось, чтобы не только лыжники, но и биатлонисты выступали на международных стартах», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что в организации рассматривают возможность допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.