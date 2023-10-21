Анфису Резцову похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище

Трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС экс-тренер спортсменки Геннадий Раменский.

«Прощание начнется во вторник в 10 часов в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. После пройдет отпевание, планируется, что она будет похоронена на аллее великих спортсменов», — сказал Раменский.

Резцова скончалась в возрасте 58 лет. Известно, что спортсменки не стало 19 октября.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

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