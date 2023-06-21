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Сегодня, 08:12

Анна Большунова — о внимании СМИ: «Саша — всегда центр притяжения, а про меня...»

Руслан Минаев
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Анна Большунова поделилась мнением о непроверенной информации вокруг своего супруга — лыжника Александра Большунова.

«Саша — всегда центр притяжения. А про меня... Даже не помню, чтобы журналистам было интересно со мной сделать материал, узнать что-то от меня, а не по слухам. Много раз я видела какие-то материалы, основанные на сплетнях и домыслах. Ребята, ну а почему было меня не спросить? Я бы любую ситуацию объяснила», — цитирует Большунову «Чемпионат».

Ранее Большунова рассказала, как изменился супруг после рождения дочери.

Источник: Чемпионат
Александр Большунов
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Супруга рассказала, как изменился Большунов после рождения дочери