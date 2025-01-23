Ардашев — о словах президента FIS про допуск россиян: «Он это сказал как кандидат в президенты МОК»

Лидер общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев в интервью «СЭ» рассказал, что не верит, что российские спортсмены смогут выступить на чемпионате мира-2025 в норвежском Тронхейме.

— Веришь ли ты, что в следующем месяце окажешься в Тронхейме?

— Нет.

— Вообще никак?

— Вообще.

— Президент FIS сказал, что не против участия россиян в международных соревнованиях. Как ты отреагировал на его заявление?

— Он это сказал как потенциальный кандидат в президенты МОК, а не как президент FIS. Поэтому, на мой взгляд, история нашего допуска не изменилась.

— У тебя не так много было международных стартов. Чувствуешь ли ты себя к ним готовым, если завтра скажут бежать?

— В прошлом и в этом сезоне я готов намного лучше, чем года три назад. Сейчас бы смог что-то показать. Поэтому скажу, что готов.