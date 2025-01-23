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Лыжные гонки

Сегодня, 19:16

Ардашев — о желтой майке лидера Кубка России: «Я не зацикливаюсь на ней»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Сергей Ардашев в интервью «СЭ» рассказал, как воспринимает свое лидерство в общем зачете Кубка России.

— В желтой майке будешь уже третий этап. Привык ли ты к ней?

— В принципе да. Это классно, но ничего более. Я не зацикливаюсь на ней. Нужно выходить и показывать свой максимум, делать свое дело.

— Чувствуешь ли ты себя сильнейшим лыжником страны на данный момент?

— Если в целом, то можно сказать, что нет, но в каких-то аспектах выгляжу сильнее других.

— Насколько нынешнее лидерство для тебя ожидаемое? Думал ли об этом перед началом сезона?

— Все-таки готовился к этому. В прошлом сезоне я заканчивал зачет третьим. Поэтому настраивался бороться за итоговую победу. Хотя если взять прошлый сезон, то я удивился, как у меня получилось его так отбегать — полностью и без всяких сбоев. Просто обычно я не такой стабильный. У меня бывает, что первый этап проходит хорошо, а дальше начинается спад. Такое случалось еще года два назад. Но в прошлом и этом сезонах радует, что получается держать такую стабильность.

— Когда ты примерил желтую майку лидера, то говорил, что еще много гонок впереди, поэтому о победе в общем зачете рано думать. Сейчас ты эту итоговую победу стал ощущать больше?

— Все-таки нет. Стартов еще очень много. Еще этап в Ижевске, этап в Сыктывкаре и большой тур в Кировске. Если вдруг произойдет какой-нибудь сбой, то можно проиграть много очков. До победы предстоит много работы.

Сергей Ардашев. «Результат покажет, кто больше достоин выступить на Олимпиаде». Интервью лидера наших лыж Сергея Ардашева

Сергей Ардашев
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