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Лыжные гонки

Милан-2026

Сегодня, 19:46

Ардашев: «Результат покажет, кто более достоен поехать на Олимпиаду»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лидер общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев в интервью «СЭ» рассказал, как воспринимает разговоры о том, что на Олимпиаду-2026 должен поехать либо Савелий Коростелев, либо Александр Большунов.

— Сейчас ходят рассуждения о том, кого послать на Олимпиаду, если будет только одно место. Часто выбирают между Коростелевым и Большуновым. Тебя не обижает то, что текущего лидера Кубка России если упоминают, то как-то вскользь?

— Нет. Мне это неинтересно. Не думаю об этом. Да, читал новости. Пусть говорят. Это же просто слова, просто мнение. На самом деле нужно показывать себя на деле. Результат покажет, кто более достоен. Тут просто сказали, да и все.

Сергей Ардашев. «Результат покажет, кто больше достоин выступить на Олимпиаде». Интервью лидера наших лыж Сергея Ардашева

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Александр Большунов
Савелий Коростелев
Сергей Ардашев
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