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Лыжные гонки

Сегодня, 10:24

Ардашев: «Конкуренция в сборной Татарстана очень высокая, в каждой гонке проходит борьба»

Даниил Аршавский
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Российский лыжник Сергей Ардашев рассказал о конкуренции в национальной команде Татарстана за место в основном составе эстафеты.

«Конкуренция у нас очень высокая, в каждой гонке проходит борьба. Ближе к чемпионату России будет решаться, кто именно будет бежать в первой команде эстафеты. Конкуренция у нас есть и будет, так как это индивидуальный вид спорта», — цитирует Ардашева «РБ Спорт».

С сезона-2024/25 к Ардашеву в сборной Татарстана присоединились Александр Большунов и Савелий Коростелев, ранее выступавшие за Архангельскую область.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Ардашев
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