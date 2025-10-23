Австрийский лыжник Фермойлен: «Многие из нас скучают по соревнованиям с российскими спортсменами»

Австрийский лыжник Мика Фермойлен признался, что многие европейцы скучают по соревнованиям с россиянами.

«Да, многие из нас скучают по соревнованиям с российскими спортсменами — они всегда представляли сильный состав, но большинство пока все еще поддерживают решение FIS», — цитирует Фермойлена Odds.ru.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставил в силе решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Российские и белорусские лыжники с весны 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS.