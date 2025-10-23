Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

23 октября, 15:45

Австрийский лыжник Фермойлен: «Многие из нас скучают по соревнованиям с российскими спортсменами»

Анастасия Пилипенко

Австрийский лыжник Мика Фермойлен признался, что многие европейцы скучают по соревнованиям с россиянами.

«Да, многие из нас скучают по соревнованиям с российскими спортсменами — они всегда представляли сильный состав, но большинство пока все еще поддерживают решение FIS», — цитирует Фермойлена Odds.ru.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставил в силе решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Российские и белорусские лыжники с весны 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS.

Александр Большунов.Скандинавы не пустили российских лыжников на Олимпиаду. Пробить стену не удалось

Источник: Odds.ru
Telegram Дзен Max
Мика Фермойлен
Сборная России по лыжным гонкам
Читайте также
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026
33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя